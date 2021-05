Pandemia: Guarapuava fecha comércio até 31 de maio

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A prefeitura de Guarapuava, região central do estado, adotou a partir desta quarta-feira (17) fechamento total do comercio, escolas, bares, restaurantes e serviços não essenciais que só volta a reabrir no dia 31.

O fechamento do comércio foi adotado em virtude da aceleração do aumento expressivo no número casos ativos de Covid-19, taxa de mortalidade e lotação de leitos de UTI.

Segundo o prefeito Celso Góes (Cidadania), a pandemia tem atingido proporções assustadoras causando colapso no sistema de saúde cidade. “São medidas drásticas, mas a única alternativa para evitar a circulação das pessoas e tentar conter essa proliferação dos casos”.

É permitido, o funcionamento de postos de combustíveis para abastecimento, supermercados para venda de alimentos e materiais de higiene pessoal e farmácias.

O decreto prevê ainda a proibição da circulação de pessoas em praças e parques, bem como, a prática esportiva coletiva nesses espaços. As academias e quadras poliesportivas também estão proibidas de funcionar.