Palmital abre concurso público com vagas para diversas áreas; confira

A Prefeitura de Palmital, município da região central do Paraná, está com inscrições abertas para um concurso público que oferta mais de 110 vagas para diversas áreas. Conforme o edital do certame, as oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 12 de janeiro (clique aqui para se inscrever). Os concurseiros deverão pagar uma taxa que varia conforme o cargo pretendo. As oportunidades que exigem nível fundamental têm o valor de R$ 50; nível médio, R$ 100; e R$ 150 para as vagas que precisam de ensino superior.

A prova objetiva do concurso será aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024 e conta com questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Veja as vagas disponíveis:

Cargos de Nível Fundamental

Agente Coletor de Resíduos - 3 vagas - 40 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Agente de Combate a Endemias - 2 vagas + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 2.640,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Agente Comunitário de Saúde - 5 vagas ( 1 vaga para pcd) + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 2.640,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Auxiliar de Consultório Dentário - 2 vagas + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Auxiliar de Serviços Gerais Masculino - 5 vagas (1 vaga para pcd) + cadastro reserva - 44 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Auxiliar de Serviços Gerais Feminino - 5 vagas (1 vaga para pcd) + cadastro reserva - 44 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Borracheiro - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais -salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Gari - 4 vagas + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Lavador de Veículos - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.616,75 - taxa de inscrição R$ 50,00

Mecânico - 1 vaga - 44 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Motorista - 5 vagas (1 vaga para pcd) + cadastro reserva - 44 horas semanais - salário de R$ 1.711,86 - taxa de inscrição R$ 50,00

Operador de Máquinas - 1 vaga + cadastro reserva - 44 horas semanais - salário de R$ 1.932,96 - taxa de inscrição R$ 50,00

Pedreiro - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Vigia - 5 vagas (1 vaga para pcd) + cadastro reserva - escala 12/36 h - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Vigia - 4 vagas - 44 horas semanais - salário de R$ 1.320,00 - taxa de inscrição R$ 50,00

Cargos de Nível Médio

Atendente de Farmácia - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.616,75 - taxa de inscrição R$ 100,00

Auxiliar Administrativo - 2 vagas + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.381,94 - taxa de inscrição R$ 100,00

Educadora Social - 3 vagas - 44 horas semanais - salário de R$ 2.500,00 - taxa de inscrição R$ 100,00

Eletricista - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 2.872,20 - taxa de inscrição R$ 100,00

Mecânico de Máquinas Pesadas - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - sala´rio de R$ 2.872,20 - taxa de inscrição R$ 100,00

Técnico Ambiental - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 1.616,75 - taxa de inscrição R$ 100,00

Técnico Agrícola - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 2.121,02 - taxa de inscrição R$ 100,00

Técnico de Enfermagem - 4 vagas (1 vapa para pcd) + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.325,00 - taxa de inscrição R$ 100,00

Técnico em Radiologia - cadastro reserva - 20 horas semanais - salário de R$ 1.768,90 - taxa de inscrição R$ 100,00

Cargos de Nível Superior

Agente Sanitário - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Arquiteto Urbanista - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 4.960,93 - taxa de inscrição R$ 150,00

Assistente Social - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Biólogo - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Contador - 1 vaga - 20 horas semanais - salário de R$ 6.325,20 - taxa de inscrição R$ 150,00

Enfermeira (o) - 2 vagas + cadastro reserva - escala 12h/36h - salário de R$ 4.750,00 - taxa de inscrição R$ 150,00

Enfermeiro (a) - 2 vagas + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 4.750,00 - taxa de inscrição R$ 150,00

Engenheiro Agrônomo - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 4.960,93 - taxa de inscrição R$ 150,00

Farmacêutico - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Fiscal de Tributos - cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 2.246,17 - taxa de inscrição R$ 150,00

Fisioterapeuta - 1 vaga + cadastro reserva - 20 horas semanais - salário de R$ 3.004,87 - taxa de inscrição R$ 150,00

Fonoaudiólogo - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Jornalista - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Clínico Geral 20 horas - 1 vaga + cadastro reserva - 20 horas semanais - salário de R$ 9.985,78 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Clínico Geral 40 horas - 2 vagas + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 19.971,54 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Ginecologista e Obstetra - 1 vaga - 20 horas semanais - salário de R$ 9.985,78 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Neuropediatra - 1 vaga - 20 horas semanais - salário de R$ 9.985,78 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Pediatra - 1 vaga - 20 horas semanais - salário de R$ 9.985,78 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Veterinário 20 horas - 1 vaga - 20 horas semanais - salário de R$ 2.484,07 - taxa de inscrição R$ 150,00

Médico Veterinário 40 horas - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 4.968,13 - taxa de inscrição R$ 150,00

Nutricionista - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Odontólogo 20 horas - 1 vaga + cadastro reserva - 20 horas semanais - salário de R$ 3.004,87 - taxa de inscrição R$ 150,00

Odontólogo 40 horas - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 4.755,12 - taxa de inscrição R$ 150,00

Professor - 15 vagas + cadastro reserva - 20 horas semanais - salário de R$ 2.210,28 - taxa de inscrição R$ 150,00

Professor de Educação Física - 2 vagas - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Psicólogo - 1 vaga + cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.804,10 - taxa de inscrição R$ 150,00

Técnico de Controle da Agricultura - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 3.773,91 - taxa de inscrição R$ 150,00

Técnico de Controle da Central de Controle - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 3.773,91 - taxa de inscrição R$ 150,00

Técnico de Controle de Finanças - cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.773,91 - taxa de inscrição R$ 150,00

Técnico de Controle de Planejamento - 1 vaga - 40 horas semanais - salário de R$ 3.773,91 - taxa de inscrição R$ 150,00

Técnico de Controle da Saúde - cadastro reserva - 40 horas semanais - salário de R$ 3.773,91 - taxa de inscrição R$ 150,00

Confira o edital completo:

Edital Baixar | Visualizar

Siga o TNOnline no Google News