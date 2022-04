Palmeiras vai jogar em Londrina pela Copa do Brasil

Da Redação

O jogador Breno Lopes, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do CS Emelec, durante partida válida pela fase de grupos, da Copa Libertadores, no Estádio George Capwell. (Foto: Cesar Greco)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (28) o Estádio do Café, em Londrina, como palco da partida entre Juazeirense e Palmeiras, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O encontro está marcado para o dia 11 de maio (uma quarta-feira), às 19 horas.

O time baiano, que tem o Estádio Adauto Moraes como casa, em Juazeiro, não poderá usar o local porque o “Adautão” não atende ao regulamento da competição nacional.

De acordo com o laudo da Polícia Militar, o estádio tem capacidade para 7.261 torcedores sentados, mas a CBF exige que os estádios da terceira fase tenham pelo menos 10 mil lugares.

O Juazeirense chegou a protocolar uma ação no Ministério Público Federal (MPF) buscando se adequar para receber a partida de volta no Adautão.

O clube se comprometeu a providenciar a instalação de arquibancadas provisórias para adequar a capacidade do estádio ao regulamento da Copa do Brasil, mas o pedido não foi aceito.

O Adauto Moraes tem sido um trunfo do Juazeirense na Copa do Brasil desde a temporada passada.

Na atual edição da competição nacional, a equipe baiana eliminou o Vasco jogando em casa. No ano passado, passou por Sport, Volta Redonda e Cruzeiro até cair para o Santos, nas oitavas de final.

Sem o Adauto Morais, o Estádio do Café, em Londrina, surgiu então como uma alternativa principalmente pela questão financeira. O Palmeiras costuma ter bom público quando atua lá, o que ajudaria a reforçar os cofres do “Cancão de Fogo”, como o clube é conhecido entre os torcedores baianos.

Na quarta-feira da semana passada (20), o Corinthians também jogou no Estádio do Café, em Londrina. A Portuguesa-RJ levou seu jogo para o Norte do Paraná também pela Copa do Brasil de olho na renda.

O resultado não foi dos melhores para o “Timão”, que jogou com vários reservas. O jogo terminou empatado em 1 a 1. No entanto, a torcida da região fez a festa. Muitos torcedores de Apucarana e outros municípios prestigiaram o time em Londrina. A partida de volta entre as duas equipes será em 11 de maio, às 21h30, na Arena Itaquera Itaquera.