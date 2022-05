Palmeiras em Londrina: veja detalhes do jogo desta quarta

Da Redação

O Estádio do Café, em Londrina, Paraná, recebe as equipes Palmeiras e Juazeirense, nesta quarta-feira (20), pela Copa do Brasil. O jogo de volta da terceira fase da competição acontece às 19h.

continua após publicidade .

O time baiano, que tem o Estádio Adauto Moraes como casa, em Juazeiro, não poderá usar o local porque o “Adautão” não atende ao regulamento da competição nacional.

De acordo com o laudo da Polícia Militar, o estádio tem capacidade para 7.261 torcedores sentados, mas a CBF exige que os estádios da terceira fase tenham pelo menos 10 mil lugares.

continua após publicidade .

O Juazeirense chegou a protocolar uma ação no Ministério Público Federal (MPF) buscando se adequar para receber a partida de volta no Adautão.

O clube se comprometeu a providenciar a instalação de arquibancadas provisórias para adequar a capacidade do estádio ao regulamento da Copa do Brasil, mas o pedido não foi aceito.

O Adauto Moraes tem sido um trunfo do Juazeirense na Copa do Brasil desde a temporada passada.

continua após publicidade .

Na atual edição da competição nacional, a equipe baiana eliminou o Vasco jogando em casa. No ano passado, passou por Sport, Volta Redonda e Cruzeiro até cair para o Santos, nas oitavas de final.

Sem o Adauto Morais, o Estádio do Café, em Londrina, surgiu então como uma alternativa principalmente pela questão financeira. O Palmeiras costuma ter bom público quando atua lá, o que ajudaria a reforçar os cofres do “Cancão de Fogo”, como o clube é conhecido entre os torcedores baianos.

O jogo de ida, que aconteceu em Barueri, São Paulo, o Palmeiras venceu o Juazeirense por 2 a 1. Então, no jogo volta, se o Verdão arrancar um empate, garantirá a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após publicidade .

Escalação



O Palmeiras deve jogar com algumas alterações nesta quarta-feira, pois há alguns desfalques. Wesley, por exemplo, testou positivo para Covid-19, Piquerez se recupera de lesão muscular, Luan e Gabriel Veron continuam em transição física.

continua após publicidade .

O time paulista não irá preservar nenhum dos titulares para a partida contra o clube baiano, porém, a sequência frenética de jogos pode fazer a comissão mudar a formação. Atletas da base como Jhon Jhon, Naves, Garcia, Fabinho e Gabriel Silva vão completar a lista palmeirense.

O time palmeirense pode ser escalado com Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez (Kuscevic), Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Breno Lopes, Dudu e Rony (Rafael Navarro).

Já a escalação do Juazeirense deve ser a seguinte: Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Daniel Nazaré; Waguinho, Patrik, Nildo e Clebson; Deysinho e Ian Augusto.

continua após publicidade .

Chegada do 'Verdão' em Londrina

Na noite desta terça-feira (10), torcedores do Palmeiras recepcionaram a delegação do time em frente a um hotel de Londrina.

A previsão de chegada do glorioso alviverde era às 19h30. Às 18h, já tinha gente reunida no local onde o verdão ficará hospedado.

Por volta 19h30, quando o ônibus estacionou em frente ao hotel, a emoção tomou conta. Um a um, os jogadores iam descendo e passando pela torcida.

O Palmeira enfrenta o Juazeirense no Estádio do Café às 19h desta quarta-feira (11). A partida é válida pela 3ª etapa da Copa do Brasil.