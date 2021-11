Da Redação

Paixão de Cristo será encenada na praça de Maringá

A cerimônia de abertura da decoração do Natal 2021, preparada pela Prefeitura de Maringá, será neste sábado, 27, às 20h, na Praça de Catedral. As luzes das árvores naturais da cidade e das quatro árvores gigantes serão acesas. Em seguida, haverá apresentação do Espetáculo Vida, Paixão e Ressurreição de Cristo pela Associação Lírius.Segundo o diácono e presidente da Associação Lírius, Anselmo Frugério, a expectativa é grande e o objetivo da peça é levar esperança nestes tempos de coronavírus. “Estamos saindo de um momento tão delicado que é a pandemia e para nós a peça tem uma metáfora de recomeço neste tempo difícil. Assim como Jesus que sofreu, mas no final ressuscitou, essa peça é carregada de esperança de dias melhores”, afirma.

O evento estava marcado para ocorrer na Semana Santa de 2020, mas foi adiado em decorrência da pandemia até que as condições epidemiológicas e sanitárias melhorassem. A peça conta com 200 atores. Para assistir ao espetáculo, o uso de máscaras continua sendo obrigatório, bem como o distanciamento social e o cumprimento de todas as medidas estabelecidas.

Assista online - a Paixão de Cristo também será transmitida ao vivo por meio do canal de YouTube