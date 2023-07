Pais tentam matar bebê de 40 dias e acabam presos no PR; veja detalhes

A Polícia Civil prendeu um casal na manhã desta segunda-feira (10) suspeito de tentar matar o próprio filho, que tem apenas 40 dias de vida. O fato foi registrado em Toledo, no oeste do Paraná.

O caso começou a ser investigado pelas autoridades na última terça-feira (4), logo após o bebê dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade. A criança apresentava várias lesões e, até o momento, segue internada.

Os profissionais de saúde submeterem o bebê a exames de raio-x e descobriram que o menino sofreu lesões ósseas em uma das tíbias, em um antebraço e também nas costelas. Além disso, havia hematomas e escoriações pelo corpo.

Conforme o laudo médico, o bebê correu risco de morrer por conta dos ferimentos.

O caso foi levado às autoridades pelos órgãos de saúde e de proteção da criança.

O delegado que está à frente do caso, Rodrigo Baptista Santos, afirmou que os pais do bebê, um rapaz de 21 anos e uma jovem de 23, alegaram, em depoimento, que as marcas simplesmente surgiram no pequeno, mas não apresentaram uma explicação.

Os pais perderam provisoriamente a guarda da criança até que as investigações sejam concluídas.

