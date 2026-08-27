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VENDERAM O PRÓPRIO FILHO

Pais são presos no Paraná suspeitos de vender bebê de 5 meses por R$ 15 mil

Negociação foi intermediada por familiar e investigada pelo Nucria após denúncia anônima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pais são presos no Paraná suspeitos de vender bebê de 5 meses por R$ 15 mil
Autor Os pais foram autuados por suspeita de envolvimento em tráfico internacional de pessoas - Foto: Fábio Dias/EPR

Um casal foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira, 26 de agosto, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, suspeito de vender o próprio filho, um bebê de cinco meses, pelo valor de R$ 15 mil. A negociação envolveu a entrega da criança no Paraguai, configurando crime de tráfico internacional de pessoas. O bebê foi localizado sem ferimentos em território brasileiro e encaminhado para o acolhimento do Conselho Tutelar, enquanto a identidade dos pais é mantida em sigilo pelas autoridades.

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A apuração do caso teve início a partir de uma denúncia anônima recebida pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) de Foz do Iguaçu. Durante as diligências de apuração, a equipe policial localizou a mãe da criança portando cerca de R$ 11 mil em espécie. A mulher indicou que encontraria o companheiro no terminal de transporte urbano, na região central do município, onde os agentes efetuaram a abordagem e conduziram o pai do bebê à delegacia.

Em depoimento prestado aos investigadores, a mãe admitiu ter viajado até o Paraguai ao lado do companheiro para entregar o filho a um homem desconhecido. De acordo com o relato do casal, a transação comercial foi intermediada por uma cunhada da mulher, responsável por fazer a ponte entre os pais e os compradores no país vizinho.

No decorrer do trabalho investigativo, os policiais constataram que o bebê havia retornado ao Brasil no dia anterior à prisão dos pais, na terça-feira, 25 de agosto. A criança permanecia sob os cuidados de um casal de amigos da família no momento em que a equipe do Nucria chegou ao endereço e realizou o resgate do lactente, que não apresentava marcas corporais de agressão ou maus-tratos.

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Os pais foram autuados por suspeita de envolvimento em tráfico internacional de pessoas e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil mantém as investigações para identificar outros possíveis integrantes do esquema, esclarecer o papel da intermediária na negociação e determinar como ocorreu a dinâmica de ida e volta da criança na região de fronteira.

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crime no Brasil Foz do Iguaçu investigação policial negociação ilegal Proteção Infantil tráfico de pessoas
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