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EXPLORAÇÃO SEXUAL

Pais que vendiam a filha para ser estuprada pelo cunhado e usavam dinheiro para comprar drogas no Paraná

Delegada confirmou que o casal recebia pagamentos do familiar para sustentar o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pais que vendiam a filha para ser estuprada pelo cunhado e usavam dinheiro para comprar drogas no Paraná
Autor A gravidade do caso veio à tona após a vítima escrever uma carta desesperada entregue diretamente a uma de suas professoras na escola - Foto: PCPR

Os pais e o cunhado de uma adolescente de 13 anos foram presos preventivamente nesta quarta-feira (9) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeitos de integrar um esquema de exploração sexual, agressões e maus-tratos contra a vítima. Segundo a Polícia Civil, os genitores, de 50 e 62 anos, eram dependentes químicos e recebiam dinheiro do homem, de 45 anos — que é irmão da mãe da menina —, para permitir que ele violentasse a estudante dentro da própria residência da família. O valor arrecadado com os abusos era utilizado pelo casal para o sustento do vício em drogas.

- LEIA MAIS: Vítima de estupro no Paraná havia sido devolvida à família antes de escrever nova carta com pedido de socorro

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A gravidade do caso veio à tona após a vítima escrever uma carta desesperada entregue diretamente a uma de suas professoras na escola. No bilhete divulgado pelas autoridades com trechos censurados para preservar a identidade da menor, a garota relatou a rotina de violência, desamparo e desespero, apelando por intervenção externa para não ter que permanecer em casa. Ela escreveu que os pais usavam substâncias entorpecentes, deixavam a residência sem suprimentos básicos e consentiram com as violações sexuais por três vezes.

De acordo com a delegada Renata Batista, titular do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), a jovem era submetida a privações extremas de necessidades básicas e sofria agressões físicas de forma contínua. As investigações apontam que a adolescente já havia relatado episódios de importunação e maus-tratos cometidos pelo cunhado em 2025 a uma profissional do colégio, ocasião em que chegou a ser encaminhada a uma instituição de acolhimento. Contudo, ela retornou ao convívio familiar após os pais prometerem uma mudança de comportamento, momento em que os abusos sexuais consentidos e pagos voltaram a acontecer.

Diante do conjunto probatório reuniu durante o inquérito, os três adultos tiveram a prisão preventiva decretada e permaneceram detidos até a quinta-feira (10). Eles responderão pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou exploração sexual e maus-tratos. A menor de idade foi retirada do ambiente doméstico e direcionada novamente ao serviço de acolhimento institucional, onde recebe apoio especializado.

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abuso infantil acolhimento institucional dependência química Exploração Sexual maus-tratos a menores violência domestica
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