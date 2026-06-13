Pais descobrem morte do filho ao passarem por acidente de trânsito na PR-239 no PR

O mecânico Vinicius Santana, de 31 anos, morreu na madrugada deste sábado (13) após o carro que dirigia bater de frente contra um ônibus na PR-239, entre Toledo e Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. A tragédia ganhou contornos ainda mais dramáticos horas depois, quando os pais da vítima, a caminho de uma consulta médica, passaram pelo local do acidente, reconheceram o veículo da família e descobriram a morte do filho.

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O acidente ocorreu por volta das 2h13, no quilômetro 592 da rodovia. Santana conduzia um Fusca que colidiu frontalmente com um ônibus de transporte de trabalhadores que seguia no sentido Tupãssi–Assis Chateaubriand. O mecânico ficou preso às ferragens e morreu antes da chegada do socorro. No coletivo, três passageiros sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico, enquanto o motorista saiu ileso.

A descoberta da família aconteceu por volta das 5h30. Os pais de Vinicius seguiam viagem para Toledo quando notaram a movimentação na pista provocada pelo acidente. O pai então reconheceu o modelo do carro envolvido e decidiu parar para verificar a situação. Ao se aproximar e confirmar a placa do automóvel, recebeu das autoridades a notícia de que o filho estava morto. Morador de Assis Chateaubriand, Vinicius era muito querido na região e costumava tocar violão em missas locais, inclusive com uma apresentação agendada para a noite deste próprio sábado.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil e da Polícia Científica, que precisaram realizar o trabalho de desencarceramento para retirar o corpo do veículo. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Em nota, a empresa responsável pelo ônibus informou que o carro de passeio teria invadido a pista contrária antes da batida, ressaltou que os passageiros feridos estão recebendo assistência e manifestou solidariedade à família de Vinicius.