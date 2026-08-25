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INVESTIGADOS

Pais de menino enviado sozinho em carro de aplicativo são investigados por abandono no Paraná

Menino foi colocado pela mãe no veículo para ir à casa de uma amiga, mas ninguém apareceu para recebê-lo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pais de menino enviado sozinho em carro de aplicativo são investigados por abandono no Paraná
Autor Ao constatar que o local estava vazio, o menino começou a chorar, o que levou o motorista do aplicativo a acionar a Guarda Municipal - Foto: Guarda Municipal de Cascavel

A Polícia Civil do Paraná investiga por suspeita de abandono de incapaz os pais de um menino de 6 anos que foi enviado sozinho em um carro de aplicativo, na noite do último sábado (22), em Cascavel, no Oeste do Estado. O garoto precisou ser encaminhado para um abrigo institucional depois que o motorista chegou ao endereço de destino, no bairro Brasmadeira, e não encontrou ninguém para receber a criança. A apuração do caso está sob responsabilidade do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) e tramita em segredo de justiça.

- leia mais: Menino de 6 anos é colocado sozinho em carro de aplicativo e acaba em abrigo no Paraná

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Ao constatar que o local estava vazio, o menino começou a chorar, o que levou o motorista do aplicativo a acionar a Guarda Municipal para pedir auxílio. Aos agentes, o condutor relatou que o sistema da plataforma não permitiu consultar o histórico da viagem para identificar o ponto exato de embarque ou resgatar outras informações sobre os passageiros. Inicialmente assustado com a movimentação e com a reação do motorista, o garoto não conseguiu explicar a situação de imediato, mas relatou posteriormente aos conselheiros tutelares que sua mãe o havia colocado no veículo com destino à casa de uma amiga, que não se encontrava no imóvel.

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Como a corrida teria começado no bairro Cascavel Velho, a ocorrência foi assumida pelo Conselho Tutelar Sul, que providenciou o acolhimento temporário da criança e repassou o caso às autoridades competentes. A medida de acolhimento institucional possui caráter provisório e excepcional, sendo acompanhada pelo Poder Judiciário, que avaliará as condições da família para um eventual retorno do garoto ao lar. Até a última atualização das apurações, nem a mãe e nem o pai haviam procurado o Conselho Tutelar ou a Polícia Civil para prestar esclarecimentos ou reaver a guarda do filho.

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adoção Cascavel conselho tutelar Criança Abandonada Parana polícia civil Proteção a Criança
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