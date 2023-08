Pais de crianças encontradas sozinhas no PR as abandonaram pela 2ª vez

Os pais das crianças de 3 e 4 anos que foram encontradas sozinhas na noite da última terça-feira (22) em Cascavel, no Oeste do Paraná, abandonaram os filhos pela segunda vez. A informação foi confirmada pelo Conselho Tutelar, que acompanhava a situação da família.

De acordo com as autoridades, o primeiro abandono aconteceu no início de agosto deste ano. Na ocasião, a menina, de 4 anos, e o menino, de 3, foram levados para a casa da avó. O caso não havia sido encaminhado para o Ministério Público do Paraná (MP-PR).

O novo abandono foi registrado nesta terça-feira, 22 de agosto. A Guarda Municipal de Cascavel foi acionada após uma denúncia anônima de abandono de incapaz e encontrou as crianças com fome e sujas, em uma casa sem energia elétrica.

Um vídeo registrado no momento da ocorrência revela uma conversa entre os GMs e as crianças. Ao serem questionadas sobre o paradeiro dos pais, um delas diz: "A minha mãe saiu, o meu pai (também). A minha mãe foi ali, meu pai foi lá. Meu pai não cuidou de mim, (nem) a minha mãe. [...] Nenê (irmão de três anos) ficou sozinho comigo", afirmou menina de 4 anos.

Investigação por abandono de incapaz

Nesta quarta-feira (24), o Conselho Tutelar notificou o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) da Polícia Civil sobre o caso. A Delegada Mariana Vieira confirmou que um inquérito policial será aberto e que os pais devem responder por abandono de incapaz.

O MP-PR também foi informado sobre este segundo caso de abandono e a Vara da Infância deve avaliar as condições para uma eventual volta das crianças para os pais.

Os irmãos estão acolhidas pela rede de proteção do município em um casa localizada em um bairro da região norte de Cascavel.

