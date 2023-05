Pais de bebê são indiciados por lesão corporal seguida de morte no PR

Os pais da bebê de 44 dias que morreu na última sexta-feira (19), no Hospital Universitário, em Cascavel, na região oeste do Paraná, foram indiciados pela Polícia Civil de Guaíra por lesão corporal seguida de morte.

A mãe alegou que estava com problemas psicológicos e confessou para a polícia que ao pegar a criança com força, abalada por outro motivo, acabou fraturando acidentalmente o braço e a perna da bebê. Ainda segundo a mãe, a menina não sentiu muita dor pois estava com problemas neurológicos decorrentes de uma queda.

A polícia foi acionada após a bebê dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guaíra, com fraturas e lesão na cabeça, no domingo (14). A suspeita surgiu pois as lesões eram incompatíveis com o relato da mãe de que a bebê caiu de uma cama de 50 centímetros.

Com informações da ricmais

