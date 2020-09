Pai vai a júri popular por morte da filha em Rolândia - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Ricardo Seidi, acusado de participação no assassinato da filha Eduarda Shigematsu, de 11 anos, em 2019, vai a júri popular. A decisão é do juiz criminal de Rolândia, Alberto José Ludovico e Seidi irá responder por homicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

O corpo da menina foi encontrado em 28 abril de 2019, enterrado no quintal de uma casa de propriedade de Ricardo, que foi preso dias depois. Seidi negou o crime, dizendo que encontrou a filha morta.

A avó paterna da menina, Terezinha de Jesus, também chegou a ser presa, suspeita de participação no crime. Na avaliação do juiz Alberto Ludovico, não foram encontradas provas suficientes para que ela seja levada a júri popular. No entanto, o Ministério Público pode recorrer da decisão.

Lembre o caso:

Eduarda Shigematsu vivia com o pai e a avó em Rolândia. Ela desapareceu no dia 24 de abril de 2019. A avó chegou a registrar boletim de ocorrência. O corpo foi localizado pela Polícia Civil por meio de câmeras de segurança instaladas na rua do imóvel pertencente a Eduardo Seidi.

Com informações Tem Londrina.