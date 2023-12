Pai suspeito de morder bebê de sete meses é preso no Paraná

Na terça-feira (5), um homem de 24 anos foi preso suspeito de agredir o filho de sete meses com mordidas. A ação, que contou com a participação da Guarda Municipal e do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), foi no Núcleo San Martin, em Ponta Grossa.

De acordo com as informações, o rapaz seria usuário de drogas e, no último domingo (3), chegou em casa alterado e agressivo, quebrando móveis e ameaçando sua esposa e filho. Após isso, a mulher saiu de casa e, junto com o bebê, foi para a casa dos pais.

Na manhã de terça-feira (5), o rapaz foi até a residência dos sogros e pediu para que sua companheira retornasse para casa, o que foi negado pela jovem.

O pai então teria pedido para ficar um pouco com o bebê e foi autorizado pela mulher. Ele ficou cerca de 10 minutos com a criança e a mãe reparou que o filho estava com marcas no rosto, e chamou a Guarda Municipal.

O suspeito foi preso em flagrante e encontra-se preso à disposição da Justiça.

