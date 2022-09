Pai suspeito de abusar da própria filha no Paraná é preso

Da Redação

Um homem, de 41 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (23) em Ortigueira, norte pioneiro do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de violentar a própria filha, uma garota de 12 anos.

Conforme o delegado André Garcia, após a denúncia, o homem fugiu para Londrina, também no norte do estado, porém, foi encontrado nesta manhã. As investigações revelaram que o pai forçava a filha a ingerir bebidas alcoólicas antes de estuprá-la.

O homem está preso preventivamente. O estupro consiste na imposição da prática sexual por ameaça ou violência, e tem como pena prisão de 6 a 10 anos. Para o caso do estupro resultar em lesão corporal grave, ou a vitima ter entre 14 e 18 anos, a pena é aumentada, de 8 a 14 anos; se resultar em morte, de 12 a 30 anos.

