Pai que matou a filha por vingança pode ter se afogado, afirma PCPR

O corpo da menina foi encontrado no sábado (13)

As buscas por Nadiro Silva de Souza continuam nesta segunda-feira (15), no Rio Paranapanema, em Terra Rica. Apurações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) indicam que o homem pode ter se afogado, após entrar com o corpo da filha, já morta, no rio.

Nadiro é acusado de assassinar a própria filha, Maria Cecilia Silva de Souza de 4 anos, como vingança contra a mãe da criança. O corpo da menina foi encontrado no mesmo rio, no fim da tarde deste sábado (13), por equipes da PM e do Corpo de Bombeiros.

O delegado da PCPR responsável pelo caso, Samuel Souto, afirma que a suspeita da polícia é que o corpo do homem também esteja no rio. "Acreditamos que nas próximas horas possamos encontrar o corpo do pai no rio. Essa é nossa maior suspeita por termos encontrado os pertences dele ali e por ser um local de difícil acesso", disse a autoridade em entrevista para a RICtv.

Ainda conforme o delegado, a motivação do crime seria vingança contra a ex-esposa. "Foi um relacionamento marcado pela violência", afirmou o delegado. O assassinato de maria Cecilia aconteceu no primeiro dia da guarda compartilhada.





