Pai pula em poço de 10 metros para salvar a filha de 3 anos

Caso aconteceu em Quatro Barras, no Paraná

Nesta sexta-feira (7), um pai pulou em um poço de 10 metros para salvar a vida da filha de 3 anos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, a água no fundo deste poço tinha aproximadamente dois metros, já que não dava pé nem para o pai e nem para os socorristas.

A criança não apresentou ferimentos graves. Já o pai teve uma luxação no ombro. Ambos foram encaminhados para o Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

