Pai pula de carro em movimento com bebê de cinco meses no PR; veja o flagrante

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Um homem de 34 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (22) após pular de um carro em movimento com o filho de cinco meses nos braços e arremessar a criança contra o chão em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O bebê foi socorrido, transferido para a Santa Casa de Londrina para passar por avaliação neurológica e, com estado de saúde considerado regular e fora de perigo, deve receber alta ainda nesta quinta-feira (23). O suspeito responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência, desobediência e lesão corporal contra agentes de segurança pública. Uma câmera de segurança gravou a cena. Veja acima



-LEIA MAIS: Pai é preso após arremessar bebê de cinco meses no chão no Paraná

A ocorrência teve início por volta das 6h30, quando o homem, apresentando um quadro de suposto surto psicótico, tirou a criança do colo da mãe em casa e saiu correndo pelas ruas da cidade, alegando que pessoas queriam matar o bebê. Uma motorista que passava pelo local se sensibilizou com a cena e ofereceu carona para levá-los à sede da Polícia Militar (PM).

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"Quando o carro ainda em movimento, esse homem abriu a porta do veículo e se lançou ao solo, rolando com a criança na via pública e em seguida empreendendo fuga", explicou o delegado Rafael Guimarães, responsável pelas investigações.





Câmera de segurança gravou quando homem pulou de carro com bebê - Foto: Reprodução Câmera de segurança gravou quando homem pulou de carro com bebê - Foto: Reprodução





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A condutora seguiu imediatamente até a corporação para relatar o caso. Com as informações, as equipes iniciaram as buscas e localizaram o suspeito na Praça Frei Cristóvão. Segundo o delegado, o homem tentou fugir novamente ao perceber a aproximação da viatura e, ao receber voz de abordagem, resistiu e lançou o filho de forma violenta ao solo, fazendo com que a criança batesse a nuca no chão.

"Quando deram voz de abordagem a ele, ele tentou oferecer resistência e nesse momento ele chegou a lançar novamente a criança ao solo, que bateu a nuca no chão", detalhou Guimarães.



Enquanto um dos policiais prestou socorro imediato ao bebê e o encaminhou ao pronto-socorro, o restante da equipe precisou utilizar força moderada para conter o agressor. O suspeito desobedeceu às ordens e atacou os militares com socos e chutes. A violência continuou durante o atendimento médico do homem e também no trajeto para a Delegacia da Polícia Civil, o que resultou em lesões nos policiais responsáveis pela escolta.

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Foto: Divulgação Foto: Divulgação





De acordo com relatos de familiares colhidos pelas autoridades, o rapaz já vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos meses e passou a noite anterior desorientado. A família informou que pretende buscar internamento em uma clínica de recuperação para tratar o problema psiquiátrico do homem. A Polícia Civil dará continuidade ao inquérito com a oitiva de testemunhas e a análise de imagens das câmeras de segurança da região que registraram toda a ação. A mãe da criança está amparada por parentes e acompanha a recuperação do filho.