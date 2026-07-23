Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
NORTE PIONEIRO

Pai pula de carro em movimento com bebê de cinco meses no PR; veja o flagrante

Homem de 34 anos teve a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio e agressão a PMs

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 14:35:26 Editado em 23.07.2026, 14:35:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 34 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (22) após pular de um carro em movimento com o filho de cinco meses nos braços e arremessar a criança contra o chão em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. O bebê foi socorrido, transferido para a Santa Casa de Londrina para passar por avaliação neurológica e, com estado de saúde considerado regular e fora de perigo, deve receber alta ainda nesta quinta-feira (23). O suspeito responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência, desobediência e lesão corporal contra agentes de segurança pública. Uma câmera de segurança gravou a cena. Veja acima

-LEIA MAIS: Pai é preso após arremessar bebê de cinco meses no chão no Paraná

A ocorrência teve início por volta das 6h30, quando o homem, apresentando um quadro de suposto surto psicótico, tirou a criança do colo da mãe em casa e saiu correndo pelas ruas da cidade, alegando que pessoas queriam matar o bebê. Uma motorista que passava pelo local se sensibilizou com a cena e ofereceu carona para levá-los à sede da Polícia Militar (PM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando o carro ainda em movimento, esse homem abriu a porta do veículo e se lançou ao solo, rolando com a criança na via pública e em seguida empreendendo fuga", explicou o delegado Rafael Guimarães, responsável pelas investigações.


Pai pula de carro em movimento com bebê de cinco meses no PR; veja o flagrante
AutorCâmera de segurança gravou quando homem pulou de carro com bebê - Foto: Reprodução


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A condutora seguiu imediatamente até a corporação para relatar o caso. Com as informações, as equipes iniciaram as buscas e localizaram o suspeito na Praça Frei Cristóvão. Segundo o delegado, o homem tentou fugir novamente ao perceber a aproximação da viatura e, ao receber voz de abordagem, resistiu e lançou o filho de forma violenta ao solo, fazendo com que a criança batesse a nuca no chão.

"Quando deram voz de abordagem a ele, ele tentou oferecer resistência e nesse momento ele chegou a lançar novamente a criança ao solo, que bateu a nuca no chão", detalhou Guimarães.

Enquanto um dos policiais prestou socorro imediato ao bebê e o encaminhou ao pronto-socorro, o restante da equipe precisou utilizar força moderada para conter o agressor. O suspeito desobedeceu às ordens e atacou os militares com socos e chutes. A violência continuou durante o atendimento médico do homem e também no trajeto para a Delegacia da Polícia Civil, o que resultou em lesões nos policiais responsáveis pela escolta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Pai pula de carro em movimento com bebê de cinco meses no PR; veja o flagrante
AutorFoto: Divulgação


De acordo com relatos de familiares colhidos pelas autoridades, o rapaz já vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos meses e passou a noite anterior desorientado. A família informou que pretende buscar internamento em uma clínica de recuperação para tratar o problema psiquiátrico do homem. A Polícia Civil dará continuidade ao inquérito com a oitiva de testemunhas e a análise de imagens das câmeras de segurança da região que registraram toda a ação. A mãe da criança está amparada por parentes e acompanha a recuperação do filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia JUSTIÇA Santo Antônio da Platina saúde mental VIOLÊNCIA FAMILIAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV