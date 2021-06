Pai obriga filho a devolver cofrinho furtado com doações

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Após furtar um cofrinho com doações para um hospital, em Cambé, e ser flagrado por uma câmera de segurança do posto de combustível, um homem devolveu o objeto com o dinheiro, obrigado pelo seu pai.

As doações iriam ser destinadas ao Hospital do Câncer, em Londrina. O dinheiro, R$ 60, foi encaminhado para o hospital.

O caso aconteceu na última quarta-feira (2). O homem pede um pão de queijo ao atendente e aproveita a distração para pegar o cofrinho e esconder no bolso de seu moletom. Um boletim de ocorrências foi registrado.

O pai do homem que pegou o cofrinho informou que viu as imagens divulgadas pela televisão e que fez questão de resolver o problema. Os responsáveis pelo posto e o pai do homem não quiseram se identificar.

Segundo o pai do suspeito, o filho é dependente de drogas.

A direção do hospital confirmou o ocorrido.

