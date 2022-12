Pai morre e filhos ficam feridos após capotamento na PR-463

Da Redação

Um homem, de 49 anos, morreu e seus filhos ficaram feridos após o carro em que eles estavam capotar na PR-463

Um homem, de 49 anos, morreu e seus filhos ficaram feridos após o carro em que eles estavam capotar na PR-463 na manhã deste sábado (10), em Paranacity, cidade localizada no noroeste do Paraná.

Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o carro trafegava na rodovia quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. De acordo com os socorristas, o motorista estava sem cinto de segurança na hora do acidente.

Outras duas pessoas que eram filhos da vítima fatal, um de 9 e 19 anos, ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados para uma hospital da região. O helicóptero do Samu foi utilizado para o atendimento das vítimas no local.

As informações são site g1 Paraná.

