Pai morre após ser esfaqueado por filha de 14 anos durante briga familiar em Umuarama (PR)

Jovem de 14 anos teria sido agredida pelo pai ao tentar defender a mãe em uma briga; homem chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital

Um homem de 50 anos morreu na tarde desta segunda-feira (13) após ser esfaqueado pela própria filha, uma adolescente de 14 anos, durante uma briga familiar em uma residência localizada na rua Guilherme Barbosa, em Umuarama. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar do Paraná, a tragédia teve início a partir de um desentendimento entre o homem e a esposa. Durante a confusão, a adolescente tentou intervir para apaziguar a situação e acabou sendo agredida pelo pai. Na sequência, ocorreu um novo confronto direto entre o pai e a jovem, momento em que ela utilizou uma faca para atingi-lo.

Logo após o ocorrido, uma agente de segurança pública que passava pela região percebeu a adolescente correndo pela rua em estado de choque. A profissional realizou a primeira intervenção, prestando apoio inicial e acionando as equipes médicas e policiais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rapidamente deslocado e levou o homem, em estado grave, para um hospital da cidade. Durante o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi notificada pela unidade de saúde sobre o falecimento da vítima.

A faca utilizada na ação foi apreendida pelos policiais no local do crime. A adolescente, acompanhada de sua mãe, foi conduzida à 7ª Subdivisão Policial (SDP) para a adoção das medidas legais cabíveis. Segundo o tenente Evandro Miliorini, porta-voz da Polícia Militar neste caso, a informação colhida no local aponta que o casal estava em processo de separação. No entanto, o oficial ressaltou que, até aquele momento, não havia nenhum registro oficial anterior de violência doméstica envolvendo a família.

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