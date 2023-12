Pai, mãe e crianças caem de bote e homem desaparece em represa no PR

Caso aconteceu na Represa do Passaúna

Pai, mãe e dois filhos, crianças de 6 e 8 anos, caíram de um bote e se afogaram na Represa do Passaúna, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, na capital paranaense, por volta das 12h45 deste sábado (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família estava realizando uma atividade de lazer quando o acidente aconteceu.

O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar, a mãe, de 39 anos, e as duas crianças, ambas meninas, tinham sido retiradas da água por testemunhas. Mãe e filhas foram atendidas pelas equipes dos bombeiros. O pai acabou afundando na água e desapareceu. Ele não foi localizado até a tarde deste sábado.

A equipe dos bombeiros segue em busca do homem, de 54 anos. Para atendimento do afogamento foram mobilizados um caminhão, duas caminhonetes, uma ambulância e uma aeronave.

Com informações da ricmais

