Pai leva filho de 11 anos para furto de cabos de madrugada e acaba preso no Paraná

Além do menino que estava no carro, outro filho do suspeito, de 8 anos, foi encontrado sozinho em casa; ambos foram acolhidos pelo Conselho Tutelar

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (21), em Londrina, no Norte do Paraná, pelos crimes de furto qualificado de cabos de telefonia e abandono de incapaz. Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que o filho do suspeito, um menino de apenas 11 anos, aguardava o pai dentro do carro utilizado para a prática do crime.



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O caso foi registrado na Avenida Theodoro Victorelli. Uma equipe de vigilância de uma empresa de telefonia percebeu a ação criminosa e acionou a corporação após flagrar o homem puxando e cortando a fiação da via. Segundo os relatos, o suspeito contava com a ajuda de um comparsa, que conseguiu fugir do local ao perceber que haviam sido descobertos.

Com a chegada da viatura, o homem foi abordado e confessou o crime aos policiais. No local, as autoridades apreenderam aproximadamente 40 metros de fios que já haviam sido retirados dos postes.

Os desdobramentos da prisão revelaram um cenário de negligência ainda maior. Além do menino que estava no veículo durante a madrugada, os policiais descobriram que uma segunda criança, de 8 anos, também filha do suspeito, havia sido deixada sozinha na residência da família. Diante da situação de vulnerabilidade, o Conselho Tutelar foi acionado e realizou o acolhimento imediato de ambos os irmãos.