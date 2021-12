Da Redação

Pai leva comida ao filho em PG e encontra rapaz morto

Um homem encontrou o próprio filho caído no piso do quarto, sem vida, em Ponta Grossa, na tarde desta segunda-feira (13).

continua após publicidade .

Conforme a PM, haviam diversas manchas de sangue pela casa, e a suspeita é que Edson Ferreira, de 38 anos, foi vítima de homicídio.

A ocorrência foi registrada no fim da tarde na Rua Expedicionário Guilherme Scheiffer, no Núcleo Quero-Quero, na região do bairro de Uvaranas.

continua após publicidade .

Segundo informações repassadas pela polícia, o pai levava comida a ele diariamente.

O caso será investigado pelo Setor de Homicídios da 13ª SDP.