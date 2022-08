Pai golpeia filho com 20 facadas após briga por herança no PR

Da Redação

Uma briga, motivada por uma discordância relacionada a herança, levou um pai a esfaquear o filho, de 35 anos, com aproximadamente 20 golpes de faca, na manhã deste domingo (14), no bairro Portão, em Curitiba. O autor do crime, de 60 anos, ainda feriu a nora.

Conforme informações de testemunhas,. após atingir o próprio filho, em uma briga que aconteceu no Dia dos Pais, o homem fugiu do local com sua caminhonete e colocou o corpo do filho em cima do capô do veículo. A vítima ficou grudada no capô por cinco quilômetros e só conseguiu se soltar da caminhonete após a Guarda Municipal (GM) intervir no cruzamento das ruas Raul Pompeia e João Dembinski.

A fuga foi flagrada pela Guarda Municipal (GM) que a princípio pensou que se tratava de um roubo. Os guardas abordaram o veículo e atiraram nos pneus da caminhonete para parar o carro. A vítima de 35 anos estava grudada no capô do carro e havia perdido muito sangue.

fonte: reprodução/Banda B Uma câmera de segurança registrou o momento em que o pai corre atrás do filho e desfere os golpes

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o pai corre atrás do filho e desfere os golpes. Após ser golpeado repetidamente, o filho ficou ferido e foi ao chão. O idoso foi preso e autuado por tentativa de homicídio.

(Com informações da Banda B)

