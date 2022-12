Pai esfaqueia e mata filho adolescente no Paraná

Da Redação

Kauan Gabriel Arruda

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (20) após esfaquear e matar o próprio filho, de 17 anos, no bairro Santa Cândida, em Curitiba.

De acordo com as informações do repórter Diogo Cordeiro da RICtv, a vítima foi identificada como Kauan Gabriel Arruda. Testemunhas contaram que o adolescente estava sentado no sofá quando foi esfaqueado pelo pai. A vítima tentou correr, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o pai foi preso em flagrante pelo crime.

