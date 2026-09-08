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Pai é suspeito de matar a própria filha por asfixia no interior do Paraná

Homicídio ocorrido nesta terça-feira (08) provocou revolta na população

Escrito por Da Redação
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Pai é suspeito de matar a própria filha por asfixia no interior do Paraná
Autor A reação da população exigiu a mobilização urgente das forças de segurança - Foto: Reprodução

Uma criança foi morta por asfixia no início da tarde desta terça-feira (8) no município de Ramilândia, no Oeste do Paraná. O principal suspeito do homicídio é o próprio pai da vítima, que teria praticado o crime por não aceitar o término do relacionamento afetivo com a mãe da menina.

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A tragédia gerou imediata comoção e revolta entre os moradores do município. Ao tomarem conhecimento do assassinato, dezenas de populares cercaram a residência em que o homem se abrigou e tentaram invadir o local para agredi-lo.

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A reação da população exigiu a mobilização urgente das forças de segurança. Equipes da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) e da Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), com o apoio de um helicóptero, foram deslocadas até o endereço para conter a multidão, evitar o linchamento do suspeito e isolar a área para os trabalhos de perícia. O homem foi detido e o caso segue sob investigação das autoridades policiais.

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asfixia comunidade criança homicidio paraná Ramilândia segurança pública
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