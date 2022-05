Pai é suspeito de abusar sexualmente de filhas de 3 e 4 anos

Da Redação

A Polícia Militar de Capitão Leônidas Marques foi acionada na noite deste domingo (15) para atender uma ocorrência de suposto abuso sexual.

Segundo as informações, a mãe de duas meninas, de três e quatro anos, teria chegado em casa e percebido que as menores estavam assustadas, sendo que uma estava apenas de calcinha.

Ambas estavam sob os cuidados do pai, o qual teria afirmado para a mulher que estaria levando as garotas para o banho. Ao olhar atentamente para as meninas, a mulher percebeu que as menores estavam sangrando na região da vagina.

Desta forma, a mãe saiu para a rua e começou a gritar por ajuda, sendo que o acusado (pai) teria saído correndo em direção a uma mata fechada, sendo que até o momento não foi encontrado.

A equipe do SAMU foi solicitada para os primeiros atendimentos e em seguida conduziu as menores e a mãe para o hospital. Também foi acionado o Conselho Tutelar para o acompanhamento.

No hospital foi conversado com o médico de plantão, onde relatou que uma das meninas apresentava vermelhidão na região vaginal e que a outra apresentava sangramento e sinais de penetração.

A mãe relatou que seu marido havia feito o consumo de bebida alcoólica todo o tempo que ficou com as menores.

A Polícia fez buscas constantes nas redondezas durante toda a madrugada para localizar o autor. O caso foi repassado para Polícia Civil de Capitão que dará continuidade no procedimento judicial.

