Pai é socorrido em estado de choque após ver filho morrer em acidente de caminhão no PR

Resgatado com ferimentos graves e em profundo estado de choque, um pai sobreviveu ao acidente de caminhão que tirou a vida do próprio filho, um jovem de 26 anos, na manhã deste sábado (20), na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O homem dormia na cama da cabine quando o veículo da família, que era conduzido pelo rapaz, bateu violentamente contra a traseira de um caminhão bitrem estacionado em uma área de desaceleração. Com a força do impacto, o pai foi arremessado e, ao se deparar com a tragédia, apresentou um quadro de extremo abalo psicológico, precisando ser contido e amparado pelas equipes de socorro antes de ser encaminhado a um hospital da região.

O filho não resistiu aos múltiplos ferimentos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local da colisão, registrada no quilômetro 59 da rodovia, na pista sentido Curitiba, a cerca de um quilômetro da praça de pedágio. O condutor do bitrem atingido saiu ileso do acidente, mas também precisou de suporte emocional das equipes de emergência por conta da gravidade da situação.

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O complexo atendimento à ocorrência mobilizou de forma integrada os médicos e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as equipes de resgate da concessionária responsável pelo trecho e os agentes de trânsito locais. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Rodoviária Federal, a principal suspeita é de que o jovem motorista tenha adormecido ao volante antes de perder o controle da direção e atingir o veículo parado. Por conta dos trabalhos de resgate, perícia e limpeza da pista, uma das faixas da BR-277 precisou ser bloqueada, resultando em um congestionamento de aproximadamente seis quilômetros para os motoristas que viajavam em direção à capital paranaense.



