Pai é preso suspeito de estuprar filho de 12 anos no Paraná

Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito de estuprar o próprio filho, de 12 anos, em Andirá, no norte pioneiro do Paraná, segundo Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Conforme a polícia, a prisão ocorreu no sábado (18), mas a denúncia, feita pela mãe do menino, foi realizada no dia 31 de outubro.

Juntamente com o suspeito, a polícia apreendeu um celular e quatro pendrives que armazenavam materiais de crianças e adolescentes sem roupa enquanto tinham relações sexuais.

O delegado responsável pelo caso, Gabriel Caldeira, disse que a prisão temporária vai contribuir para o andamento das investigações. "A dificuldade está pelo fato desses crimes serem praticados dentro do ambiente doméstico, longe das vistas de testemunhas", falou.

Conforme a polícia, a prática dos abusos eram feitos dentro da casa em que moravam.

Como denunciar:

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

