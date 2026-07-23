Pai é preso após arremessar bebê de cinco meses no chão no Paraná





Um homem de 34 anos foi preso preventivamente na quarta-feira (22), em Santo Antônio da Platina (PR), suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio filho, um bebê de apenas cinco meses. Além de arremessar a criança contra o chão, o agressor atacou violentamente equipes da Polícia Militar (PM).

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A ocorrência teve início quando o suspeito, correndo com o filho nos braços, pediu socorro a uma motorista que passava pela rua. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rafael Guimarães, a condutora tentou ajudar, mas a situação saiu do controle. "A mulher então quis prestar auxílio, deu carona para o homem e o bebê. Quando o carro ainda em movimento, esse homem abriu a porta do veículo e se lançou ao solo, rolando com a criança na via pública e em seguida empreendendo fuga", explicou o delegado.



A motorista foi imediatamente à sede da PM para denunciar o caso. As equipes iniciaram buscas e localizaram o homem na praça central da cidade. Ao perceber a aproximação dos agentes, o agressor tentou fugir novamente e cometeu o ato de maior violência contra a criança. "Quando deram voz de abordagem a ele, ele tentou oferecer resistência e nesse momento ele chegou a lançar novamente a criança ao solo, que bateu a nuca no chão", detalhou Guimarães.

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Resistência à prisão





Homem foi detido na quarta-feira pelas equipes policiais - Foto: Reprodução Homem foi detido na quarta-feira pelas equipes policiais - Foto: Reprodução

Enquanto um dos policiais prestava socorro imediato ao bebê, levando-o ao Pronto-Socorro, outras equipes precisaram usar força moderada para conter o agressor. O homem desobedeceu às ordens e agrediu os agentes com socos e chutes.



A violência do suspeito continuou durante o atendimento médico e a caminho da delegacia, resultando em lesões nos policiais responsáveis por sua guarda. Segundo relatos de familiares colhidos pelas autoridades, o homem já vinha apresentando comportamento alterado. "Ele estava tendo momentos de alteração comportamental e surtos durante a noite e, logo na manhã, ele resolveu pegar a criança que estava no colo da mãe e saiu correndo em via pública", relatou o delegado.

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A criança recebeu os primeiros cuidados no município, mas, devido à suspeita de lesões graves, precisou ser transferida. O bebê foi levado a um hospital na cidade de Londrina (PR) para passar por avaliação neurológica aprofundada. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.



O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, resistência, desobediência e lesão corporal contra os policiais militares. O Poder Judiciário já homologou o flagrante e converteu a detenção em prisão preventiva. A Polícia Civil dará continuidade ao inquérito com a oitiva de testemunhas e a busca por imagens de câmeras de segurança do perímetro.