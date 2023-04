Pai é preso após abandonar bebê em terreno em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi registrada na noite desta sexta

A Polícia Militar de Maringá e o Conselho Tutelar Zona Norte foram acionados na noite desta sexta-feira, 31, para atender uma ocorrência de abandono de incapaz. Moradores do Jardim Alvorada ligaram no 190 informando que haviam encontrado uma bebê abandonada em um terreno baldio. Uma vizinha do local ouviu o choro de uma criança e ao sair da sua residência para verificar de onde realmente vinha o choro, ela e um outro morador encontraram a criança no meio do terreno.

continua após publicidade .

Várias equipes da PM compareceram no local e durante diligências os policiais localizaram o pai da menina. O homem de 38 anos estava com uma mochila e apresentava estar sob efeito de alguma substância. As informações são dos sites Plantão Maringá e GMC.

Ele confessou aos policiais ser o pai da bebê, disse que havia se desentendido com a companheira e teria saído de casa com a criança. Ao ser questionado a respeito de ter deixado a filha sozinha em um terreno baldio, ele não conseguiu apresentar nenhuma justificativa. Ele já conta com antecedentes criminais, foi detido e apresentado ao delegado plantonista para serem tomadas as providências cabíveis.

continua após publicidade .

Já a bebê foi entregue à conselheira tutelar, que com o apoio de uma equipe da PM foi até a casa da mãe, em um bairro vizinho ao Jardim Alvorada. A mulher estava desesperada. Ela disse que o marido é usuário de crack e que a ameaçou com uma faca ao ficar sabendo que ela iria embora. Na sequência ele pegou a criança e saiu de casa tomando rumo ignorado.

A Conselheira Tutelar encaminhou a bebê até o Pronto Atendimento da Criança Zona Norte para uma avaliação médica. Na sequência a criança foi entregue à mãe, mas o Conselho irá acompanhar o caso. Segundo a conselheira, a princípio a menina não apresentava nenhuma lesão.

Com informações do Plantão Maringá, parceiro do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News