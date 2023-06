Pai é indiciado por homicídio qualificado por matar filha de 4 anos

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) indiciou Nadiro da Silva de Souza, responsável pela morte da filha Maria Cecília da Silva de Souza, de 4 anos, em Terra Rica, pelos crime de ocultação de cadáver e homicídio qualificado. O assassinato ocorreu no dia 12 de maio, logo após ele buscar a criança que estava com a mãe.

O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Paraná (MPPR).

Depois de matar Maria Cecília, Nadiro ficou foragido. Porém, no dia 25 de maio, decidiu se entregar. No dia seguinte, 26 de maio, ele foi transferido de Terra Rica, noroeste do estado, para Maringá, no norte.

Detalhes sobre o crime

A pequena Maria Cecilia Silva de Souza havia desaparecido na sexta-feira (12), após uma visita ao pai, que recusou devolvê-la a mãe. O corpo da menina foi encontrado no fim da tarde de sábado (13), dentro do Rio Paranapanema, onde equipes da PM e do Corpo de Bombeiros faziam buscas.

A Polícia Militar (PM) informou que a menina havia sido ameaçada pelo próprio pai, Nadiro da Silva de Souza. Inclusive, a última vez que ele foi visto foi com a filha, dentro de um veículo prata, que, posteriormente, a corporação encontrou vazio.

As autoridades trabalhavam também com a hipótese de que Nadiro estivesse morto no rio em que o corpo da criança foi encontrado. Devido a isso, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas aquáticas por cerca de duas semanas atrás do homem, mas nada foi descoberto.

