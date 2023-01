Pai e filho são presos portando submetralhadoras, em Maringá

Da Redação

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá

Na tarde desta terça-feira (24), pai e filho foram presos portando submetralhadoras em Maringá, Norte do Paraná. Os homens são suspeitos de participarem da quadrilha Piratas do Asfalto. A prisão aconteceu no bairro Conjunto Residencial Branca Vieira.

Com eles foram encontradas duas submetralhadoras, um revólver calibre 357, miguelitos para furar pneus, rádios comunicadores, toucas ninja, celulares, munições, cápsulas deflagradas, capas de coletes balísticos e cocaína.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a equipe da Rotam recebeu uma denúncia de que um homem estaria andando armado pelas ruas do bairro, em um veículo Citroën C4. A equipe policial foi até o local, encontrou o carro em uma residência e fez a abordagem.

Durante conversa com os policiais, o suspeito informou ter mais armas dentro da residência. Enquanto as buscas eram realizadas, outro rapaz chegou no imóvel e informou ser o dono das armas de fogo. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.





Fonte: Informações RicMais.

