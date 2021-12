Da Redação

Pai e filho são mortos a tiros nesta manhã em Tamarana

Dois homens foram mortos a tiros em uma propriedade rural, por volta das 06h desta terça-feira (14), em Tamarana, município da Região Metropolitana de Londrina. As vítimas eram pai e filho.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Tarobá News, dois indivíduos encapuzados invadiram o local e efetuaram disparos de arma de fogo contra o caseiro, identificado como Carlos Máximo, de 47 anos, e seu filho, um adolescente. Havia mais pessoas na propriedade, além das vítimas.

Na sequência, os criminosos fugiram do local sem levar nada. Sendo assim, a hipótese de latrocínio é descartada.

continua após publicidade .

As autoridades estiveram no local e encontraram seis projéteis, que foram recolhidos pela perícia. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina recolheu o corpos.

Carlos respondia por um homicídio, que ocorreu no mês de abril na mesmo município. A Polícia Civil (PC) está averiguando o caso.