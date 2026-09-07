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CRIME

Pai e filho são mortos a tiros após beberem e jogarem sinuca com o suspeito no PR

Valdelino de Carvalho Goiz, de 63 anos, e Alessandro Cristian Cappelletti, de 37, foram atacados na noite de sábado (5), em Cruzeiro do Iguaçu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pai e filho são mortos a tiros após beberem e jogarem sinuca com o suspeito no PR
Autor Segundo as investigações, pai e filho haviam bebido cerveja e jogado sinuca com o suspeito do crime - Foto: Reprodução/Redes sociais

Pai e filho foram mortos a tiros na noite de sábado (5), em frente a um posto de combustíveis em Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. As vítimas, identificadas como Valdelino de Carvalho Goiz, de 63 anos, e Alessandro Cristian Cappelletti, de 37, haviam bebido cerveja e jogado sinuca com o suspeito do crime antes do duplo homicídio.

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De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, o atirador chegou ao local em um carro branco, estacionou próximo às vítimas e iniciou os disparos contra uma delas. A outra vítima ainda tentou fugir correndo, mas foi perseguida e também baleada pelo agressor. Após a execução, o autor do crime fugiu.

A Polícia Civil assumiu o caso e trabalha para esclarecer a motivação exata do ataque. Segundo a Polícia Civil, os primeiros levantamentos indicam que as mortes foram resultado de um desentendimento momentâneo, uma vez que as partes mantinham uma relação de amizade. A corporação destacou que não havia registro de inimizade ou brigas anteriores que pudessem justificar o crime e que, momentos antes dos disparos, todos confraternizavam no mesmo estabelecimento comercial na companhia de outros amigos e familiares.

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crime violento cruzeiro do iguaçu DUPLO HOMICÍDIO investigação policial relacionamento de amizade Sudoeste do Paraná
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