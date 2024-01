Pai e filho são arrastados por enxurrada em Sarandi; veja fotos

Na noite desta quinta-feira, 11, um homem voltava do mercado com o filho de 7 anos, quando começou a chover forte. O carro dele foi arrastado e tombado com a força da enxurrada, no final da Avenida Marangoni, em um trecho sem asfalto no Jardim Itália, em Sarandi.

De cabeça para baixo, ele e o menino viram a água e a lama invadido o veículo e o risco de afogamento cada vez mais perto. O homem então conseguiu se soltar do cinto de segurança, acessar o banco de trás, onde estava o menino, e sustentar a cabeça dele da fora da água.

O grande herói improvável nessa história, foi um mecânico que passava pelo local e escutou os pedidos de socorro. Ao se deparar com a situação de pai e filho presos dentro do carro sendo tomado pela enxurrada, o rapaz começou a chutar e conseguiu quebrar o vidro de trás da porta do passageiro. Foi por esse espaço que a dupla deixou o veículo, sem nenhum ferimento.

Depois do susto, o menino foi levado para casa para tomar no banho quente e se esquentar da chuva gelada. Enquanto o pai permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Militar que registrou um boletim de ocorrência.



