Pai e filho que se afogaram no litoral do Paraná morrem no hospital

O Hospital Regional do Litoral (HRL), de Paranaguá (PR), confirmou nesta quarta-feira (26) a morte cerebral do pai e filho que se afogaram no último fim de semana na praia de Pontal do Paraná. Familiares criaram uma vaquinha para ajudar com as custas dos sepultamentos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Pai e filho são reanimados após se afogarem no litoral do PR



Marciano Moreira da Silva, de 44 anos, e o filho Alafer Djose de Quadros, de 14, moravam em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eles foram reanimados por socorristas após se afogarem no último sábado (22).



continua após publicidade

Os corpos de pai e filho seguem no hospital e deverão ser encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal). Doações para ajudar com as custas do translado e sepultamento podem ser feitas via Pix chave: 724.949.139-34 (CPF). As informações são da Banda B.





Foto por REPRODUÇÃO Pai e filho se afogaram no último sábado em Pontal do Paraná

Siga o TNOnline no Google News