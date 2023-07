Pai e filho que foram vítimas de acidente na PR-495 são identificados

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trânsito na PR-495, em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná, matou pai e filho na tarde dessa segunda-feira (17). Renato Pauleski, de 39 anos, e o filho Heitor, de 5 anos, perderam a vida após o automóvel em que eles estavam colidir frontalmente contra um caminhão.

O veículo, que era ocupado pelas vítimas, transitava pela PR-495, sentido Medianeira a Serranópolis, quando se envolveu no trágico acidente com o veículo de carga.



O motorista e o passageiro do carro de passeio morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas, infelizmente, nada pôde ser feito.

Através das redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Paulo e Heitor. “Deus conforte os corações da família neste momento de dor!”, escreveu uma amiga.

"Meus sentimentos à família! Inimaginável a dor que estão sentindo. Dois amores! Só Deus para confortar”, publicou outra.

