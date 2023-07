Pai e filho morrem ao colidirem frontalmente contra caminhão na PR-495

Um acidente de trânsito matou duas pessoas na tarde desta segunda-feira (17) em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizadas para atender a ocorrência.

continua após publicidade

Conforme as autoridades, o acidente envolveu um carro e um caminhão. O automóvel, que era ocupado por pai e filho, transitava pela PR-495, sentido Medianeira a Serranópolis, quando colidiu frontalmente contra o veículo de carga.

- LEIA MAIS: Motociclista sofre fratura em acidente na 'Severino Cerutti'

continua após publicidade

O motorista e passageiro do carro de passeio morreram no local. Até o momento não há informações sobre a identidade das vítimas.

Não se sabe também qual foi a causa do acidente.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News