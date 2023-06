Pai e filho ficam feridos em grave acidente de moto na BR-116

Siga o TNOnline no Google News

Pai e filho, de 37 e 20 anos de idade, ficaram feridos após sofrerem um grave acidente na BR-116 em Curitiba, capital do Paraná, na manhã desta sexta-feira (9). Eles transitavam em uma motocicleta pelo bairro Campo do Santana, quando colidiram com outra moto.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o pai teve ferimentos leves, uma lesão no tornozelo e escoriações no braço direito. Ele foi encaminhado para o hospital de ambulância.

O filho, no entanto, teve ferimentos considerados graves. Conforme os socorristas, o jovem sofreu um traumatismo craniano, uma hemorragia pulmonar e uma possível fratura na clavícula. Uma aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionada para levar a vítima ao Hospital do Trabalhador.

O piloto da outra motocicleta envolvida na colisão fugiu do local do acidente sem prestar socorro. As informações são da RicMais.

