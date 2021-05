Pai e filho de 6 anos morrem após carreta tombar em Toledo

Continua após publicidade

De acordo com informações do portal Toledo News, pai e o filho de seis anos morreram em um capotamento de uma carreta na Rodovia PR-317, que liga as cidades de Toledo e Ouro Verde do Oeste, no início da tarde deste sábado (8). O acidente de trânsito também resultou em uma mulher gravemente ferida.

Segundo informações coletadas pela equipe de reportagem do Toledo News, o motorista do veículo com placas de Cascavel trafegava na rodovia seguindo em direção a Toledo, quando, em uma curva, perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em um barranco de aproximadamente cinco metros.

O condutor, que foi identificado como Jonathan Nogueira de 37 anos de idade, e a criança não resistiram aos ferimentos e faleceram no local, enquanto a mulher, a mãe do motorista, foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e prontamente foi encaminhada para o atendimento médico no Hospital Bom Jesus.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito, que esteve funcionando em meia pista. O Instituto Médico Legal (IML) foi solicitado para fazer a retirada dos corpos.

Fonte: Toledo News