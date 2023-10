Pai e filho de 4 anos ficam feridos após atropelamento em Maringá

Um morador de Maringá e o filho dele, de 4 anos, ficaram feridos após serem vítimas de um atropelamento na noite desta sexta-feira (20), na Avenida Tuiuti, nas proximidades da Avenida Dona Sophia Rasgulaeff. Eles teriam sido atingidos, fora da faixa de pedestres, por um carro que seguia em baixa velocidade conforme testemunhas.

Pai e filho foram encaminhados a dois hospitais da cidade com ferimentos: Santa Casa e Bom Samaritano. O motorista do veículo ficou no local do acidente até a chegada do socorro, mas também precisou ser levado para um hospital pois estava em estado de choque.

De acordo com a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criança sofreu um trauma na cabeça; o pai sofreu um traumatismo craniano considerado leve e trauma de tórax.

As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

