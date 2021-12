Da Redação

Pai e filho caem de escada de 8 metros enquanto trabalhavam

Na manhã desta quinta (9), um homem ficou gravemente ferido depois de cair de uma altura de aproximadamente 8 metros na região de Uvaranas, em Ponta Grossa.

O pai do rapaz também caiu, porém não se feriu. O caso mobilizou diversas ambulâncias do Samu. Socorristas e equipe médica prestaram os primeiros atendimentos e levaram o filho às pressas ao Pronto Socorro Municipal. A vítima, de 40 anos, não corre risco de morte.

De acordo com as informações colhidas no local, pai e filho estavam trabalhando, limpando a calha de um estabelecimento comercial, quando a escada de alumínio quebrou.

Ambos caíram, porém somente o mais novo sofreu ferimentos considerados gravíssimos. Diversas fraturas foram constatadas ainda no local do incidente.

Mesmo sem se ferir, o pai da vítima também recebeu atendimento médico.

