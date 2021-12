Da Redação

Pai e filha são assassinados em Reserva

Neste último domingo (05), um duplo homicídio foi registrado na cidade de Reserva, interior do Paraná. O fato aconteceu no local conhecido como Baixa Funda, zona rural do município.

Três pessoas foram baleadas, sendo que duas morreram: Pedro Speke e sua filha Adriane Speke, de 28 anos. O terceiro morador, Carlos Speke, que seria irmão de Adriane, somente sofreu ferimentos na perna.

O autor do crime fugiu. Em seu boletim, a PM informou que Carlos Djuba Speke disse que estava em casa quando chegou seu ex-cunhado, Ederson Marins de Oliveira, dizendo que queria falar com Adriane. Neste instante, realizou disparos de arma de fogo contra ele, ela e seu pai.

O acusado evadiu-se em um Renault Clio, registrado em nome de Adriane.

Ao chegar ao endereço, a PM encontrou a moça e seu pai caídos no chão. Uma testemunha disse que visualizou toda ação, inclusive o momento em que Adriane pulou uma janela e também quando o pai da vítima conseguiu acertar uma paulada na cabeça do agressor.

Após o crime, informações diziam que o rapaz havia fugido para Tereza Cristina, distrito de Cândido de Abreu. Nesta localidade, o carro foi avistado enroscado na lama. De longe, os policiais foram se aproximando do veículo e neste momento ouviram disparos. Na aproximação, foi possível perceber o autor dos crimes de Reserva sentado no banco e com disparos na cabeça. Ele já estava em óbito. Todas as providências foram tomadas.

