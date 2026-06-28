Pai e filha morrem após colisão entre carros na BR-369, no Norte Pioneiro

Colisão frontal entre um Palio e um HB20 deixou ainda três feridos na manhã deste domingo

Pai e filha morreram em um acidente na BR-369 na manhã deste domingo (28), entre Bandeirantes e Santa Mariana, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão frontal aconteceu por volta das 7h30, no km 65 da rodovia, e também deixou outras três pessoas feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu em um trecho de pista simples, nas proximidades da ponte sobre o Rio Laranjinha. O acidente envolveu um Hyundai HB20, com placas de Londrina, e um Fiat Palio, com placas de Andirá.

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No Palio viajavam três pessoas da mesma família. Um homem, de 73 anos, e a filha, de 48 anos, morreram ainda no local. A esposa do homem e mãe da mulher, de 69 anos, ficou ferida e foi socorrida ao Hospital de Bandeirantes.

No HB20, dois homens, de 35 e 45 anos, sofreram ferimentos graves. Um deles foi transportado de helicóptero para um hospital em Londrina. O outro foi encaminhado ao Hospital de Bandeirantes.

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A PRF atendeu a ocorrência e realizou os levantamentos para apurar as causas da colisão. Também atuaram no local a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros e a concessionária responsável pela rodovia.

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