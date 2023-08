Pai e filha morrem afogados após caírem de trapiche no litoral do PR

Um pai, de 48 anos, e uma de suas duas filhas, de 12, morreram afogados na tarde desta segunda-feira (7), após caírem de um trapiche no município de Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. A outra adolescente, de 14 anos, está bem.

De acordo com jornais locais, o pai e as meninas embarcariam para a Ilha do Mel no momento do acidente. O homem e a filha mais nova caíram na água e ficaram desaparecidos por cerca de 50 minutos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os socorristas encontraram primeiro o pai, já sem vida. A menina chegou a ser reanimada e foi estabilizada para ser colocada na ambulância. Apesar dos esforços, a adolescente morreu logo após dar entrada no Pronto Socorro de Shangrilá.

A filha mais velha, de 14 anos, ficou com o Conselho Tutelar durante o acontecimento, até ser entregue aos familiares.

