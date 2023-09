Pai e filha ficam feridos após acidente em Maringá; veja o flagrante

Pai e filha tiveram ferimentos graves após se envolverem em um acidente na tarde desta sexta-feira (8) em Maringá, no Noroeste do Paraná. As vítimas estavam em uma motocicleta que acabou colidindo contra um carro. Câmeras de segurança registraram o momento da batida, assista no final da matéria.

continua após publicidade

De acordo com informações, a moto e o carro seguiam pela Rua Vereador Carlos Alberto Paula, quando o condutor da motocicleta fez uma conversão para acessar a Rua Maria Paulina Palma, cruzando na frente do veículo. Com o forte impacto da colisão, pai e filha foram arremessados e sofreram ferimentos graves.

- LEIA MAIS: Acidente entre dois ônibus deixa 40 feridos em Curitiba

continua após publicidade

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Após receberam os primeiros atendimentos no local do acidente, os familiares foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Sarandi. O motorista do carro não ficou ferido.

O portal Plantão Maringá teve acesso as filmagens do acidente. Veja o flagrante:

Da Redação

Siga o TNOnline no Google News