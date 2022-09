Pai e filha estão entre os três mortos em acidente em Curitiba

Da Redação

Trio morto em acidente na CIC. Braulio, Evelyn e Kesia

O acidente que vitimou três pessoas na noite deste sábado (03), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) ainda está sendo investigado. Os três mortos no local foram identificados, revelando uma tragédia familiar: pai e filha estão entre os mortos.

Os mortos são Bráulio dos Santos Silva, de 54 anos, sua filha, Evelyn Hoinacki, de 20 anos e Késia Santos, também de 20 anos. O acidente foi na rua Senador Accioly e os três morreram no local. Uma das vítimas foi ejetada do veículo, na colisão contra uma árvore.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), que está investigando o caso, ainda não informou sobre as possíveis causas do acidente. O Golf, que era dirigido por Bráulio, bateu em uma árvore.

O acidente repercutiu na tarde deste domingo, com familiares e amigos rendendo homenagens às vítimas. Braulio e Evelyn serão sepultados nesta segunda-feira (5) no Cemitério Municipal do Boqueirão.

