Pai e filha de 6 anos morrem em acidente com quatro óbitos no PR

Um grave acidente de trânsito abalou a pequena cidade de Sulina, de 2.930 habitantes, no Sudoeste do Paraná, a 80 km de Francisco Beltrão. Quatro moradores da cidade morreram após colisão na PR-570 na noite desta quarta-feira (21). Entre as vítimas estão pai e filha. Ele tinha 30 anos e a criança, seis.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu um GM Vectra. O carro bateu contra um Fiat Uno. No local, morreram o motorista do Vectra, Gilvan Portella Camargo, 30, e os ocupantes do Uno, Sérgio Gonçalves, de 48 anos e Ivonete Gaspar da Rocha Gonçalves, de 45 anos. A filha de Gilvan, que estava com ele no Vectra, Elisa Gabriela de Camargo, 6, morreu no hospital de Chopinzinho.

As quatro vítimas eram da cidade de Sulina, que decretou luto oficial de três dias pelas mortes. A escola onde estudava Elisa não terá aulas nesta quinta-feira (22).

Pai e filha teriam ido ido visitar a mulher de Gilvan e mãe da menina, que teve bebê na data do acidente em Chopinzinho.

